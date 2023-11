Concurso MPMS: confira datas e locais das provas orais do certame

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Procurador-Geral de Justiça e Presidente da Comissão do XXIX Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto, Alexandre Magno Benites de Lacerda, anunciou os locais, datas e horários das provas orais do certame.

As provas, de caráter eliminatório, consistirão em prova de tribuna e arguição sobre as disciplinas: a) Direito Penal; b) Direito Processual Penal; c) Direito Civil; d) Direito Processual Civil; e) Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos; f) Direito Constitucional e Direitos Humanos; g) Direito Administrativo e Direito Eleitoral.

As provas de tribuna acontecerão nos dias 27 e 28 de novembro, a partir das 8h30, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Já as provas orais serão aplicadas no dia 30 de novembro, a partir das 7h, na Universidade Católica Dom Bosco – UCDB – Campus 2.

Os candidatos deverão chegar ao local das provas com, no mínimo, uma hora de antecedência em relação ao horário estabelecido, trajados de forma compatível com a tradição forense, munidos do documento de identidade com fotografia recente.

Ressalta-se que no dia 24 de novembro, às 14 horas (observado o horário local), os candidatos deverão comparecer na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, para receberem, mediante protocolo, cópia dos autos do processo-crime de competência do Tribunal do Júri a ser utilizado na prova de tribuna. No mesmo dia e horário, será realizado o sorteio público da ordem cronológica de arguição dos candidatos habilitados às provas orais.

Procuradoria-Geral de Justiça - Rua Presidente Manuel Ferraz de Campo Salles, 214 - Parque dos Poderes – Campo Grande/MS - CEP: 79031-907.

Universidade Católica Dom Bosco – UCDB – Campus 2, Rua Barão do Rio Branco, 1811 – Centro – Campo Grande/MS – CEP: 79.117-900 – Bloco Único.

(*) Com informações do MPMS

