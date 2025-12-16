Condenado a 40 anos por matar ex-mulher e ex-sogro tenta reduzir pena no STJ

Claudemir Celestino de Oliveira, condenado à pena de 40 anos de reclusão pelos homicídios da ex-mulher, Ana Cláudia Duarte Souza, e do ex-sogro, Luiz Antônio de Souza, tenta no Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduzir a pena aplicada contra ele. A condenação é resultado de julgamento ocorrido em 2016.

Os crimes aconteceram em 8 de agosto de 2014, por volta das 19h30, na rua Cavaleiro da Rosa, no bairro Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande. Conforme apurado à época, as duas vítimas foram mortas a tiros.

Desde a condenação, a defesa de Claudemir vem impetrando recursos contra a decisão judicial, chegando agora à análise do STJ. No pedido apresentado à Corte Superior, a defesa requer, em suma, o redimensionamento da pena do paciente, com a finalidade de reduzir o tempo de reclusão imposto na sentença.

Em análise primária do pedido, o ministro Herman Benjamin negou a liminar que buscava a revisão imediata da pena do sentenciado. Com a decisão, permanece válida, neste momento, a condenação fixada pelas instâncias inferiores.

O ministro também determinou que o Ministério Público Federal (MPF) seja notificado sobre os pedidos formulados pela defesa. As alegações apresentadas deverão ser analisadas posteriormente, quando do exame mais aprofundado do caso.

Motivação

À época, a denúncia descreveu que a motivação do crime foi considerada torpe. Segundo o Ministério Público, Claudemir não aceitava pagar a pensão alimentícia estipulada para as filhas e demonstrava sentimento de posse egoísta em relação à ex-companheira, não aceitando a separação do casal.

