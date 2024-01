Condenado por homicídio em Campo Grande recorre ao TJMS para anular julgamento

A defesa de Rogerio Gonzaga de Queiroz e Suzy Pereira, ambos condenados pela Justiça em relação ao homicídio de Ismael dos Santos Costa em 19 de abril de 2016, em Campo Grande, recorreram ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em busca da anulação do julgamento que determinou sete anos de prisão para Rogerio.

Já Suzy Pereira foi condenada pela prática do crime de ocultação de cadáver, conforme o artigo 211 do Código Penal. Os condenados alegam a nulidade do julgamento, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente por discordar do Laudo Pericial apresentado. O laudo não concluiu sobre a causa da morte da vítima do suposto delito de homicídio, diz a defesa.

O casal foi acusado de matar Ismael dos Santos Costa a facadas, agredi-lo e, posteriormente, golpeá-lo com um machado. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) detalhou na denúncia que o crime ocorreu em meio a um desentendimento e momentos de bebedeira.

A defesa argumenta que a decisão condenatória não está em conformidade com as evidências apresentadas nos autos, notadamente o Laudo Pericial. Agora, cabe ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul analisar o recurso e decidir sobre a possível anulação do julgamento.

