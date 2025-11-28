Condenado por matar mulher queimada no Aero Rancho tem pena diminuída pela Justiça

Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) atenderam parcialmente ao recurso de Jeferson Nunes Ramos, condenado pelo feminicídio de Gisele Cristina Oliskowski, de 41 anos, e reduziram sua pena de 38 anos e 3 meses de reclusão para 33 anos, 1 mês e 15 dias, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A redução da pena foi concedida após recurso de apelação da defesa do réu, condenado pelo júri em 1º grau. A diminuição foi aplicada com base na confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, conforme consta no acórdão.

Assassinato Cruel

Segundo dados processuais, o crime ocorreu no dia 1º de março de 2025, no período da tarde, na residência localizada na Rua Filipinas, bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

O acusado, Jeferson Nunes Ramos, matou Gisele Cristina Oliskowski, com quem mantinha um relacionamento amoroso, por razões da condição do sexo feminino, configurando feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar.

Na data dos fatos, o criminoso, de posse de um objeto contundente, desferiu um golpe contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça. Em seguida, ele jogou a vítima no interior de um poço nos fundos da residência e ateou fogo no corpo ainda vivo, causando sua morte por carbonização por ação térmica (queimadura direta), conforme laudo necroscópico anexado ao processo.

Após cometer o crime, Jeferson confessou a morte de Gisele à sua genitora, e os familiares do acusado acionaram a Polícia Militar, que realizou sua prisão em flagrante.

A vítima era mãe de quatro filhos menores de idade: duas gêmeas de três anos, um adolescente de 14 anos e outro de 17 anos.

