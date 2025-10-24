Menu
Justiça

Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família

A Justiça, por meio da 16ª Vara Cível, determinou que os réus William Enrique Larrea e Thiago Giovanni Demarco Sena sejam intimados para cumprir a determinação ou apresentar a defesa cabível

24 outubro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) - Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -   (Fotos: Reprodução/Diário Digital)

A Justiça determinou que William Enrique Larrea, de 39 anos, e Thiago Giovanni Demarco Sena, de 29 anos, condenados pelo assassinato do adolescente Wesner Moreira da Silva, devem pagar R$ 1.457.327,85 em indenização e honorários advocatícios à família da vítima em até 15 dias.

Wesner tinha 17 anos quando foi morto em fevereiro de 2017 em um lava-jato onde trabalhava. O crime, considerado extremamente cruel, envolveu a introdução e acionamento de uma mangueira de ar no ânus do adolescente, causando graves lesões internas que levaram à morte.

Thiago Giovanni, que na época era proprietário do estabelecimento e piloto de avião, chegou a classificar o caso como "brincadeira". Wesner foi inicialmente socorrido e levado ao Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes e, posteriormente, transferido para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Os dois réus já foram condenados criminalmente pelo homicídio: William e Thiago receberam 12 anos de prisão cada um, e cumprem atualmente a pena em regime fechado.

Agora, além da pena privativa de liberdade, a 16ª Vara Cível determinou que os condenados paguem à mãe e ao pai de Wesner a indenização referente a dano moral e pensão vitalícia à família.

Segundo a decisão, os devedores devem ser intimados por seus advogados, e, caso não possuam representação legal, a Defensoria Pública será acionada. O cumprimento da sentença deve ocorrer em até 15 dias, sob pena de acréscimo de 10% de multa e 10% de honorários advocatícios. 

Caso não realizem o pagamento, os réus podem ter bens penhorados, contas bloqueadas e outras consequências legais. O caso segue em andamento, agora na fase de cumprimento da sentença civil.

