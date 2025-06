Confira locais e horários de atendimento da Justiça Itinerante na Capital

Informações também podem ser obtidas na sede do Juizado, que fica na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino.

Quarta-feira (4/6) Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José Unidade II: Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva

Terça-feira (3/6) Unidade I: Vila Nasser - Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS Unidade II: Coronel Antonino – Av. Pres. Castelo Branco, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar

Segunda (2/6) Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

As pessoas podem procurar o atendimento itinerante para providenciar divórcio, pensão alimentícia, conversão de união estável em casamento, reconhecimento de paternidade, entre outros casos.

As duas unidades móveis da Justiça Itinerante seguem neste mês de dezembro nas ruas de Campo Grande. Os atendimentos jurídicos tem início às 7h e vão até às 11h30, de segunda a quinta-feira, sempre em dois endereços diferentes a cada dia.

Polícia 'Pode jogar no inferninho': filha abandona pai idoso em Campo Grande