Justiça

Confira os bairros que recebem ação da Justiça Itinerante com serviços gratuitos

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União

06 outubro 2025 - 08h10Sarah Chaves
Foto: Ascom TJMSFoto: Ascom TJMS  

A Justiça Itinerante chega em oito novos bairros em Campo Grande nesta semana com serviços e ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros. O atendimento é feito das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a rota:

Segunda (6/10)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (7/10)
Unidade I: JD. Noroeste - Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF
Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco 

Quarta-feira (8/10)
Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José
Unidade II: Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva

Quinta-feira (9/10)
Unidade I: Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA
Unidade II: Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente
 

