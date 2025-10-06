Confira os bairros que recebem ação da Justiça Itinerante com serviços gratuitos

A Justiça Itinerante chega em oito novos bairros em Campo Grande nesta semana com serviços e ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros. O atendimento é feito das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.



Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.



Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a rota:



Segunda (6/10)

Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica

Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (7/10)

Unidade I: JD. Noroeste - Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF

Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco



Quarta-feira (8/10)

Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José

Unidade II: Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva

Quinta-feira (9/10)

Unidade I: Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA

Unidade II: Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente



