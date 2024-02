'Conflito' na defesa adia julgamento de acusados pela morte de jovem em tabacaria

O julgamento dos réus Geovane Cardoso Dias e Henrique da Silva, conhecido como Neguinho, pela morte de Erick Vinicius Leite Messias, de 18 anos, teve seu desfecho adiado devido a um desentendimento na defesa dos acusados. O crime ocorreu na madrugada de 23 de agosto de 2019, na Tabacaria Diamond, localizada no bairro Moreninha II, em Campo Grande.

Agendado para ontem, terça-feira, dia 06 de fevereiro, o julgamento foi reprogramado após a Defensoria Pública do Estado (DPE) destacar um conflito nas teses defensivas durante o interrogatório de Henrique.

O juiz presidente deferiu o pedido da defesa e redesignou a sessão de julgamento para o dia 20 de fevereiro, às 8h. Ambos os réus devem comparecer na nova data marcada.

