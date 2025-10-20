Menu
Menu Busca segunda, 20 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Conheça os bairros que recebem a Justiça Itinerante nesta semana

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra o Estado

20 outubro 2025 - 08h10Sarah Chaves
Foto: TJMSFoto: TJMS  

A Justiça Itinerante atende nos bairros de Campo Grande com duas unidades simultaneamente das 7 horas às 11h30, de segunda a quinta-feira, realizando orientações sobre ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

O atendimento tem prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas. Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a rota

Segunda (20/10)

Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica

Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (21/10)

Unidade I: Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho

Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco 

Quarta-feira (22/10)

Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José 

Unidade II: Dom Antônio Barbosa - Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à  E.M Pe. Tomaz Ghirardelli

Quinta-feira (23/10)

Unidade I: Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA

Unidade II: Aero Rancho –Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao) em frente à praça

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Após ação do MPMS, Água Clara se compromete a implantar programa famílias acolhedoras
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Justiça obriga plano de saúde a custear equoterapia para autistas em Campo Grande
Santa Casa da Capital
Saúde
Em crise, Santa Casa recorre ao STJ para receber quase R$ 50 milhões da prefeitura
Motorista que causou acidente com morte de adolescente ficará preso preventivamente
Justiça
Motorista que causou acidente com morte de adolescente ficará preso preventivamente
Local da ocorrência -
Polícia
AGORA: PM é mobilizada por suposta bomba e descobre que era "armadilha" para abelhas
Investigação em 2011 -
Justiça
Assassinato sem corpo em 2011 em Campo Grande termina com réu absolvido; entenda
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Acordo de R$ 45 mil 'livra' proprietários de ação judicial após desmate ilegal em Coxim
Moon matou Adriano Correia -
Justiça
TJ rejeita pedido de absolvição e mantém condenado PRF que matou em briga de trânsito
Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa -
Justiça
STJ desmembra mega processo de corrupção de R$ 106 milhões no TCE-MS
TJMS realiza audiências presenciais e virtuais na Semana Nacional de Conciliação
Justiça
TJMS realiza audiências presenciais e virtuais na Semana Nacional de Conciliação

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar