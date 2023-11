Controladora do Starbucks e Subway no Brasil entra em recuperação judicial

Adeus aos lanches de 30cm e cafézinho. A SouthRock Capital, controladora de marcas como Starbucks e Subway no Brasil, protocolou nesta terça-feira (31), um pedido de recuperação judicial na 1º Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

No documento, o grupo alega que as dívidas somam aproximadamente R$ 1,8 bilhão, e que o pedido foi feito devido ao baixo grau de confiança, alta instabilidade e volatilidade da taxa de juros, além das constantes variações cambiais no Brasil.

Eles também alegam que a crise econômica, em junção com a pandemia de Covid, derrubaram drasticamente os lucros da empresa. Apenas em 2020, a queda de vendas foi de 95%, além de seus parceiros comerciais ficarem inadimplentes.

"Foi este o cenário que, lamentavelmente, gerou essa crise sem precedentes da empresa após o estado de calamidade pública instaurado", diz trecho do documento.

Fundada em 2015, a empresa comandas as operações do Starbucks, Subway e Eataly via licenciamento e franquias.

Outro agravante da crise veio por parte do Starbucks, maior operação do grupo. Segundo a SouthRock, a Starbucks internacional encaminhou uma notificação, em 13 de outubro, de rescisão imediata do contrato de licenciamento da marca.

No documento de recuperação judicial, o grupo pede a concessão de uma medida liminar em caráter de urgência para que haja a suspensão dos efeitos da rescisão dos acordos de licença “pelo menos até o término do procedimento de mediação”.

