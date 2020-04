Coronavírus: Justiça Federal destina R$ 500 mil para entidades em MS

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A 3ª Vara Federal de Mato Grosso do Sul destinou R$ 500 mil reais provenientes da aplicação de pena pecuniária de transação penal e suspensão condicional do processo para aquisição de equipamentos e insumos necessários ao combate do coronavírus.

A decisão é do Juiz Federal Bruno Cezar da Cunha Teixeira, e o recurso será destinado a várias entidades de saúde, de ensino e pesquisas.

São elas o Hospital Universitário de Dourados (UFGD); Hospital do Câncer em Campo Grande; Secretaria de Saúde de Campo Grande (SESAU); Universidade Federal Grande Dourados; Corpo de Bombeiros de MS; Hospital Auxiliadora de Três Lagoas; Fundação UFMS; Fundação Serviços de Saúde (FUNSAU) de MS; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); Associação de Moradores de Rua; Hospital Universitário Maria Pedrossian – Ref.; UFMS – Avaliação Sistêmica para aquisição de insumos para pesquisa; UFMS – FACFAM – Farmácia e Instituto Federal de MS.

