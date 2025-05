"Corumbá" é procurado por matar homem a mando de traficante em Campo Grande

A Justiça está à procura de Liner Pereira Martins, de 33 anos, o "Corumbá", acusado de assassinar Júlio César Ferreira de Lima, o "Juninho", de 39 anos. O crime ocorreu em Campo Grande e, segundo as investigações, o corpo da vítima foi desovado no Córrego Bálsamo, na Rua Barão de Itapetininga, no Bairro Universitário. O cadáver foi encontrado no dia 24 de fevereiro deste ano, com marcas de tiros no tórax, pernas e costas.

De acordo com denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o homicídio foi cometido a mando de Jéssica Pontes Milan, a "Jessiquinha", que já está presa no Estabelecimento Penal Feminino "Irmã Irma Zorzi".

A motivação do crime, segundo a promotoria, foi uma dívida de drogas que a vítima tinha com Jéssica. O MP classifica o crime como motivado por razões torpes, com o objetivo de manter o controle do tráfico de drogas e impor medo dentro da organização criminosa.

Liner, apontado como executor do crime, seria o "correria" de Jéssica, ou seja, responsável por cumprir ordens dentro da estrutura do tráfico. Atualmente foragido, Liner tem um mandado de prisão em aberto, com validade até 11 de abril de 2045.

Por estar em local incerto, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou a publicação do chamado em Diário Oficial, dando prazo de dez dias para que ele apresente defesa preliminar e informe se possui advogado ou se precisa da nomeação da Defensoria Pública.

