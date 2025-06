CPI das Bets: Relatório final pede indiciamento de influenciadores e empresários

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) apresentou o relatório final da CPI das Apostas Esportivas, com um levantamento amplo de nomes que estariam envolvidos em irregularidades no setor das bets, como jogos ilegais, lavagem de dinheiro e propaganda enganosa.

No documento, a parlamentar pede o indiciamento de 53 pessoas, incluindo influenciadores digitais, empresários, executivos de casas de apostas e operadores financeiros. Entre os nomes citados, estão as influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra.

Quem são os investigados

Adélia Soares e Daniel Pardim: a ex-BBB e advogada, junto ao empresário, são apontados como integrantes de um esquema internacional de apostas ilegais. O relatório indica que ambos receberam recursos por meio de instituições de pagamento, e Pardim também poderá responder por falso testemunho.

Deolane Bezerra e membros da ZeroUm: junto com Ana Beatriz Scipiao Barros, Jair Machado Junior, José Daniel Saturino, Leila Pardim Tavares Lima e Marcella Ferraz, Deolane é acusada de envolvimento com jogos ilegais e formação de organização criminosa.

Virginia Fonseca e Pâmela Drudi: as influenciadoras são acusadas de propaganda enganosa ao promover apostas com simulações irreais, podendo responder também por estelionato.

Erlan Oliveira, Fernando Lima e Toni Macedo: ligados à OIG Gaming, são apontados como responsáveis por esquemas de ocultação de valores movimentados por plataformas ilegais.

Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva: apontado como peça-chave em uma rede de empresas para disfarçar lucros de apostas não regulamentadas. É o nome com mais crimes atribuídos no relatório.

Jorge Barbosa Dias, dono da MarjoSports: suspeito de ocultação de patrimônio, operações sem licença e movimentações financeiras atípicas.

Bruno Viana Rodrigues, da Brax: acusado de intermediar valores entre casas de apostas e envolvidos em manipulação de resultados.

Paybrokers: os responsáveis pela empresa são citados por, supostamente, facilitar remessas ilegais de dinheiro ao exterior.

Propostas para o setor

Além dos pedidos de indiciamento, o relatório apresenta propostas legislativas que buscam restringir a atuação das bets no país. Entre as medidas estão:

Proibição de apostas para pessoas inscritas no CadÚnico (cadastro de baixa renda);

Limitação de horários de funcionamento dos sites de apostas;

Regras mais rígidas sobre publicidade e fiscalização financeira.

O relatório ainda será votado pelos membros da CPI, e, se aprovado, será encaminhado aos órgãos competentes como Ministério Público, Receita Federal e Polícia Federal para as devidas providências.

