Daniel Castro Ã© reconduzido ao cargo de diretor da EJE-MS

O advogado e juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Daniel Castro Gomes da Costa, foi reconduzido ao cargo de diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MS (EJE-MS). O referendo da proposta de recondução ocorreu na sessão ordinária do TRE-MS desta terça-feira (19).

Na mesma ocasião houve a nomeação do advogado e membro substituto do TRE-MS, Juliano Tannus, para diretor substituto da EJE-MS.

A EJE-MS é uma unidade administrativa do TRE-MS responsável pela formação, atualização e especialização, principalmente na área do Direito Eleitoral, de magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, além de outros interessados na matéria eleitoral.

Perfil

Daniel Castro Gomes da Costa é advogado formado pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB); mestre e doutorando em Direito Público pela Universidade de Lisboa (Portugal).

Atualmente é professor de Direito Constitucional e Eleitoral na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Foi também professor na Escola Judicial do TJ-MS e na Escola Superior da Advocacia da OAB-MS.

Ex-conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso do Sul, Daniel Castro é ainda autor de livros e artigos publicados em obras coletivas.

Perfil do Substituto

Juliano Tannus é graduado em Direito pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP), possui MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ainda curso de Direito do Agronegócio pela Insper.

Tannus foi Conselheiro Estadual da OAB-MS e da Junta de Recursos Fiscais do Município de Campo Grande. Ele ainda ministrou aulas no curso de pós-graduação em Advogado Cível, na Fundação Getúlio Vargas - FGV.

Deixe seu Comentário

Leia Também