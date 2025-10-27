Menu
Justiça

De Uno a SW4: TJMS abre leilão de mais de 11 mil bens móveis e veículos

Os veículos arrematados serão entregues com documentação regularizada, isentos de IPVA, multas e demais encargos até a data do certame

27 outubro 2025 - 12h51Vinícius Santos
Foto: Foto:   (Divulgação / Leiloeira )

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realiza até 19 de novembro, às 15h01 (horário de Brasília), o Leilão Público Eletrônico nº 001/2025, na modalidade “Maior Oferta”. O objetivo é vender 11.438 bens móveis e veículos considerados inservíveis para o serviço público.

O leilão será conduzido pela leiloeira pública oficial Milena Rose Di Giacomo Adri Faverão e ocorrerá exclusivamente pela internet, por meio do portal www.megaleiloesms.com.br. O encerramento dos lances será escalonado, lote a lote, no dia 19 de novembro, às 15h01.

Segundo o edital, 56 lotes estarão disponíveis, compostos por equipamentos de informática, eletrônicos e veículos que foram declarados inservíveis ou desnecessários ao uso administrativo do Poder Judiciário. 

Entre os destaques estão caminhonetes Chevrolet S10, Toyota Camry 2013 blindada, Hilux SW4 2013 blindada, além de carros populares como Fiat Uno e Doblò.

Visitação dos bens

- Lotes 1 a 22 (equipamentos de informática e eletrônicos): Pátio PMAX Dourados – Av. Moacir Djalma Barros, 11.355, BR 163, km 26, Núcleo Industrial, Dourados/MS.

- Lotes 23 a 56 (veículos): Pátio PMAX Campo Grande – Rua Gigante Adamastor, 16, Jardim Santa Felicidade, Campo Grande/MS.

A visitação será realizada nos dias 17 e 18 de novembro, das 8h às 11h e das 13h às 17h. O público poderá apenas avaliar visualmente os bens, sem direito a manuseio ou testes.

Participação e lances - Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas no site da leiloeira até as 14h do dia 19 de novembro, mediante envio da documentação exigida no edital. Os lances serão feitos exclusivamente pela internet, e o maior lance válido determinará o vencedor de cada lote.

O pagamento deve ser efetuado em até 48 horas após o encerramento do leilão, acrescido da comissão de 5% devida à leiloeira. Os bens serão entregues no estado em que se encontram, sem garantia, e a retirada deve ocorrer em até 20 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Os veículos arrematados serão entregues com documentação regularizada, isentos de IPVA, multas e demais encargos até a data do leilão. Dúvidas podem ser esclarecidas junto ao Departamento de Compras e Licitações do TJMS, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (67) 3314-1329 / 3314-1517.

