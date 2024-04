Decisão da CGU proíbe Sérgio Camargo de ocupar cargos comissionados por 8 anos

A Controladoria-Geral da União (CGU) determinou, em decisão publicada nesta quarta-feira (17), que Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, não pode ocupar cargos de comissão ou confiança por oito anos.

A decisão, que foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje, ocorre após análise de denúncias contra o ex-presidente da Fundação. A investigação ocorre após casos de assédio moral serem relatados ao Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal.

Na decisão, a CGU aponta que Camargo deu ”tratamento sem urbanidade” a diretores e coordenadores subordinados da Fundação, além de ser desrespeitoso com funcionários em reuniões realizadas pela Fundação.

Foi concluído que o ex-presidente da instituição estava envolvido em perseguição política-ideológica, discriminação e tratamento desrespeitoso.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também