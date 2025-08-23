Menu
Menu Busca sábado, 23 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Defensoria e MPMS ajuízam ação contra TCE-MS e banca por falta de cotas em concursos

Os órgãos solicitam a suspensão dos certames e a inclusão de 20% de vagas para negros e 3% para indígenas

23 agosto 2025 - 12h33Sarah Chaves
Defensor Danilo Hamano Silveira Campos, coordenador do Nufamd, ajuizou ação civil públicaDefensor Danilo Hamano Silveira Campos, coordenador do Nufamd, ajuizou ação civil pública   (Arquivo/Defensoria de MS)

A Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual (MPMS) moveram uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), devido à ausência de cotas para negros e indígenas nos concursos realizados para conselheiro substituto, analista e auditores, lançados em 14 de julho.

De acordo com os órgãos, os editais não respeitaram as políticas afirmativas de inclusão, que garantem a reserva de vagas para negros e indígenas em concursos públicos. “A negativa de inclusão das cotas é um retrocesso e um desrespeito à legislação estadual, federal e à própria Constituição”, afirmou Danilo Hamano Silveira Campos, defensor coordenador do Núcleo Institucional da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd).

A ação, proposta no dia 18 de agosto, solicita a suspensão dos concursos e a inclusão de 20% de vagas para negros e 3% para indígenas. Antes de recorrer ao Judiciário, a Defensoria e o MPMS tentaram resolver a questão administrativamente, mas não obtiveram sucesso. O Poder Judiciário ainda não se pronunciou sobre a ação, e as provas dos concursos estão agendadas para o final de outubro. Até o momento, nem o TCE-MS nem o Cebraspe se manifestaram sobre o caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casa onde o crime aconteceu
Justiça
Homem pega 38 anos de prisão por matar e queimar esposa em poço na Capital
Divulgação - Assessoria / Câmara dos Deputados
Política
Câmara reage à adultização e aprova lei de proteção digital para menores
Ministro Alexandre de Moraes
Brasil
STF suspende processos que discutem provas obtidas do Coaf sem aval judicial
Fórum de Campo Grande
Justiça
TJ cria novas varas para agilizar processos em Campo Grande, Paranaíba e Iguatemi
Osmar Domingues Jeronymo -
Justiça
Conselheiro do TCE-MS investigado reassume cargo após decisão do STF
Operação começou nesta segunda-feira
Justiça
STF decide que guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial
Arma que teria sido usada no crime foi apreendida pelo BPChoque -
Justiça
Homem que matou esposa com tiro na cabeça na Capital pega 37 anos de prisão
Casa onde o crime aconteceu
Justiça
Acusado de matar, queimar e jogar corpo da esposa em poço é julgado na Capital
Interna com bebê - Foto: G.Dettmar/Ag.CNJ
Justiça
Pena pode ser reduzida para mãe que cuida de bebê no presídio, determina STJ
Foto: Ilustrativa -
Interior
Enteados que mataram idoso em Aquidauana são condenados a 45 anos de prisão

Mais Lidas

O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande