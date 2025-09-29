Menu
Justiça

Defensoria Pública atua para levar energia a comunidade rural Imbiruss em Campo Grande

Para a defensora, é possível ligar energia mesmo sem documento de posse

29 setembro 2025 - 12h01Vinícius Santos
Comitiva da Defensoria - Comitiva da Defensoria -   (Foto: Matheus Teixeira)

Moradores da Comunidade Imbirussu, localizada às margens da BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia, enfrentam há décadas a falta de energia elétrica. A comunidade fica próxima à Tresmar Comércio e Armazenamento de Grãos e à Fazenda São José.

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul passou a atuar no caso. Dois núcleos estão mobilizados: o da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), que iniciou diligências, e o de Promoção e Defesa do Consumidor e Demais Matérias Cíveis Residuais (Nuccon), que instaurou em julho um procedimento de apuração preliminar (PAP).

O Nuccon pretende auxiliar os moradores a ajuizar ações de usucapião individuais, que permitem regularizar a posse das terras. Segundo uma moradora que vive na comunidade há dez anos, a ausência de energia dificulta atividades básicas, como ter água gelada, ventilador ou televisão.

Após a regularização das moradias, o Nuccon buscará junto à concessionária de energia a ligação dos lotes. Um relatório técnico elaborado pelo engenheiro civil Kleyson Henrique de Oliveira Araujo apontou quais dos 28 lotes estão em conformidade com a norma da concessionária para fornecimento de energia elétrica.

Patrícia Feitosa de Lima, defensora coordenadora do Nuccon, destacou que há precedentes jurídicos que permitem ligação de energia elétrica mesmo sem documento formal de posse, reforçando o Programa Luz para Todos, que garante fornecimento de energia em áreas rurais.

Histórico do caso
Em janeiro de 2025, a Defensoria Pública da União informou que as terras da comunidade pertencem ao Estado de MS, não à União. A Nufamd solicitou à Agehab a regularização fundiária das famílias, e a agência se mostrou disposta a colaborar. A Agraer forneceu memorial descritivo dos lotes e os moradores pagaram as Anotações de Responsabilidade Técnica.

Em julho, o Nuccon instaurou o PAP contra a concessionária para obter informações e documentar as etapas do processo. Ao final, será elaborado relatório e a situação poderá ser resolvida administrativamente, com termo de ajustamento de conduta (TAC), ou judicialmente, por meio de ação civil pública.

Segundo o defensor público Danilo Hamano Silveira Campos, coordenador do Nufamd, os atendimentos para ações de usucapião estão previstos para meados de outubro.

