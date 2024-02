Defesa de Bolsonaro solicita devolução de passaporte e Moraes envia pedido à PGR

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido da defesa de Jair Bolsonaro, que solicita a devolução do passaporte ao ex-presidente, apreendido pela Polícia Federal no início do mês.

O recurso apresentado pela defesa de Bolsonaro também pede, além da devolução do documento, a reversão da decisão que impede ele de entrar em contato com outros investigados na mesma ação.

Os advogados argumentam que as investigações contra o ex-presidente não apontam indícios de “risco de fuga”, e que Bolsonaro tem viagens internacionais previstas para as próximas semanas.

