Menu
Menu Busca quarta, 14 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Justiça

Defesa de Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar

Saúde do ex-presidente estaria debilitada

14 janeiro 2026 - 12h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
BolsonaroBolsonaro   (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A defesa voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a concessão de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, por motivos de saúde, diante de enfermidades sofridas pelo político de 70 anos, incluindo as consequências de uma queda recente. 

Bolsonaro foi condenado em setembro pela Primeira Turma do Supremo a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de estado. Desde então, os advogados tentaram diversas vezes convencer o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, a conceder prisão domiciliar humanitária para ao ex-presidente, todas sem sucesso. 

No pedido mais recente, a defesa cita “riscos clínicos concretos e reiteradamente advertidos pela equipe médica”. Tais riscos deixaram de ser projeções e se tornaram “realidade objetiva”, escreveram os advogados. 

Preso na Polícia Federal - “Nesse contexto, a prisão domiciliar não se apresenta como medida de conveniência ou favor, mas como única forma juridicamente adequada de compatibilizar a execução da pena com a preservação mínima da saúde e da vida do apenado”, alega a defesa. 

Bolsonaro está preso em uma sala nas instalações da Polícia Federal (PF), em Brasília, desde 22 de novembro, quando tentou violar a tornozeleira eletrônica que utilizava.

Desde então, obteve mais de uma vez autorização para ser deslocado sob escolta até um hospital particular, inclusive para a realização de uma cirurgia de correção de hérnia inguinal. 

Outra ida ao hospital ocorreu após uma queda dentro da sala especial em que Bolsonaro está preso, em 7 de janeiro, quando o ex-presidente foi autorizado a realizar exames que confirmaram um traumatismo craniano leve. 

Isonomia - Em todas as ocasiões, contudo, Moraes entendeu não haver justificativa para a concessão da prisão domiciliar. Na visão do ministro, a legislação não permite a concessão do benefício a Bolsonaro, uma vez que a equipe médica da PF assegura ter condições de prestar atendimento adequado ao preso. 

No pedido protocola na noite de terça-feira (13), a defesa de Bolsonaro pediu ainda isonomia em relação ao tratamento dado ao ex-presidente Fernando Collor, que teve concedido o benefício de prisão domiciliar uma semana após ter sido preso, depois de comprovar enfermidades como transtorno de personalidade e humor. 

Bolsonaro sofre de diversas enfermidades relacionadas a uma facada que tomou na barriga durante a campanha eleitoral de 2018 e teria condições de saúde “ainda mais graves” que Collor, alegou a defesa do ex-presidente.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Adriano foi morto com várias facadas
Interior
Acusado de matar homem com facada em São Gabriel do Oeste vai a júri popular
Imagem de homem com algema
Justiça
Justiça nega liberdade a homem que tentou matar vizinhas a facadas em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Prefeitura consulta Tribunal de Contas sobre eventual aumento salarial de servidores
Menina sofria violência sexual -
Justiça
TJ mantém 20 anos de prisão para homem que estuprou a enteada em Campo Grande
Fachada do TJMS - Foto: Divulgação
Interior
TJ mantém 8 anos de prisão de homem condenado por estupro de vulnerável em Naviraí
Prefeita Adriane Lopes
Política
Em menos de 24h, Adriane veta lei dos vereadores que suspendia alta do IPTU na Capital
Dinheiro /
Interior
Justiça anula empréstimo de R$ 87 mil feito por pessoa incapaz e manda banco indenizar
Dinheiro sujo - Foto: Gilson Abreu/AEN/com edição IA/chatgpt
Justiça
Justiça reconhece prática reiterada e condena estelionatário por golpe em Campo Grande
Com recurso, réu 'escapa' de condenação por estupro em Mato Grosso do Sul
Justiça
Com recurso, réu 'escapa' de condenação por estupro em Mato Grosso do Sul
TJMS nega reduzir pena de homem que estuprou as sobrinhas em Campo Grande
Justiça
TJMS nega reduzir pena de homem que estuprou as sobrinhas em Campo Grande

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP