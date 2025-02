Defesa de dentista acusada de erros em procedimentos estéticos fala em "denuncismo"

A cirurgiã-dentista Iolanda Lídia Negrão, especializada em harmonização orofacial, está sendo alvo de diversas ações judiciais em Mato Grosso do Sul, movidas por pacientes que alegam ter sofrido danos após procedimentos estéticos realizados pela profissional.

Em resposta às acusações, Ricardo Trad Filho, advogado que defende Iolanda Negrão, divulgou uma nota pública para esclarecer a situação. Na nota, Trad rebateu as alegações, classificando as acusações como infundadas e oriundas do descontentamento de alguns pacientes com o resultado dos procedimentos.

Ele afirmou que a dentista, que possui um extenso currículo e anos de experiência em harmonização facial, está sendo vítima de ataques injustificados. Trad também destacou a ausência de perícia nos casos, algo que considera fundamental para verificar a veracidade das denúncias, e que ainda não foi solicitado pelas partes envolvidas.

Em suas palavras, Trad afirmou, "São denúncias de 5 ex-pacientes descontentes com o resultado final do procedimento estético. A Dra. Iolanda Negrão, especialista em HOF (harmonização orofacial), com registro no CRO do grau de especialista, repudia veementemente as acusações. Veja que desde o momento da eclosão das denúncias, jamais foi feita nenhuma perícia na face das pacientes sob o crivo do contraditório, o que deveria ser feito em respeito à ampla defesa e ao devido processo legal e, sobretudo, à VERDADE REAL. É no mínimo curiosa essa ausência de requerimento de PERÍCIA sob o manto do contraditório. Essa previsão de perícia, inclusive, está normatizada no Código de Processo Ético Odontológico."

Ele continuou defendendo a profissional, alegando que as acusações são "sem provas, sem testemunhas, sem perícia, desprovidas totalmente de amparo probatório." Segundo Trad, as ações contra Iolanda seriam motivadas por um "denuncismo" e por interesses pessoais, sem qualquer base concreta que sustente as alegações.

Quando questionado pela reportagem sobre a natureza das acusações, Trad foi direto, "Sim. Ressalto que o resultado dos procedimentos estéticos foi alcançado, como é de praxe nos procedimentos que são realizados pela Dra. Não há qualquer evidência de lesão na face das pacientes, nenhuma, mas absolutamente nenhuma!"

Sobre as medidas que estão sendo tomadas para preservar a imagem e a reputação da dentista, Trad explicou que Iolanda Negrão está se valendo de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, que são garantidos constitucionalmente a todos os acusados, seja em processos judiciais ou administrativos.

Ele afirmou, "A Dra. Iolanda está se valendo do seu sagrado direito ao contraditório e à ampla defesa, lembrando que, constitucionalmente, aos acusados em geral, seja em processos judiciais ou administrativos, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos daí decorrentes."

Por fim, Iolanda Negrão segue se defendendo das acusações no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, no qual o caso está sendo analisado. Veja a nota na íntegra:

