Defesa de 'Jamilzinho' é contra julgamento virtual para decidir transferência de presídio

O empresário Jamil Name Filho, também conhecido como "Jamilzinho," "Bob," ou "Guri," aguarda o desfecho de um Agravo em Execução que pode determinar sua transferência da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para o Sistema Penitenciário Estadual. Enquanto o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) não se opôs ao julgamento virtual, a defesa protocolou uma objeção a essa modalidade.

A decisão sobre o agravo, interposto contra a determinação do Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande, ainda não tem data definida. A defesa de Jamil Name Filho busca reverter a decisão que determinou sua permanência no Sistema Penitenciário Federal.

Caso o julgamento ocorra de forma presencial, tanto o MPMS quanto a defesa terão a oportunidade de apresentar sustentação oral durante 15 minutos perante os desembargadores, sendo Luiz Gonzaga Mendes Marques o relator do caso.

