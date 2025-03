Defesa de Léo Índio confirma que ele foi para Argentina

A defesa de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, confirmou nesta sexta-feira (28) que o sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Brasil se está há mais de 20 dias na Argentina.

Réu por participação nos atos do 8 de janeiro de 2023, Léo Índio havia dito, em entrevista feita nesta quarta-feira (26) para a Rádio Massa FM, de Cascavel, no Paraná, que está na Argentina há 20 dias porque está com medo de ser preso no Brasil.

Após tomar conhecimento da notícia, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia dado um prazo de 48 horas para que a defesa de Léo Índio esclarecesse se ele havia fugido para a Argentina.

Segundo documento enviado pela advogada de Léo, ele tem permissão para permanecer até 4 de junho na Argentina, além de poder trabalhar, estudar e utilizar os serviços públicos de saúde.

Ele entrou no país pela cidade de Puerto Iguazú, que faz divisa com Foz do Iguaçu, no Paraná. A permissão para permanecer em território argentino pode ser renovada se o pedido for feito antes de expirar.

