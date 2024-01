Defesa pede liberdade para réus envolvidos no desaparecimento de jovem em Campo Grande

Saiba Mais Justiça Justiça mantém prisão de réus envolvidos no desaparecimento de jovem em Campo Grande

A defesa de Antônio Sérgio de Souza (pai) e Jackson Vieira de Souza (filho) apresentou à Justiça um pedido de liberdade, alegando suposta violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana.

Os acusados são apontados como responsáveis pela morte por asfixia de Matheus Henrique Ponce Fagundes, de 21 anos, ocorrida em 12 de abril de 2022, na Rua das Valquírias, Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

O pedido de liberdade aguarda análise dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A defesa destaca que Antônio Sérgio de Souza e Jackson Vieira de Souza estão presos desde 5 de julho do ano passado, sem que o caso tenha sido julgado, caracterizando, segundo eles, constrangimento ilegal.

Além da possível afronta à dignidade da pessoa humana, a defesa argumenta que ambos possuem endereço fixo e emprego lícito. No intuito de assegurar a liberdade dos acusados, a defesa sugere o monitoramento por meio de equipamento eletrônico.

O processo aguarda sua vez na fila de análise do TJMS, sendo que o relator do caso é o Desembargador Luiz Claudio Bonassini da Silva, pertencente à 3ª Câmara Criminal.

