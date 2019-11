Defesa quer que Name Filho volte para a capital

A defesa de Jamil Name Filho, o Jamilzinho, pediu na quarta-feira (5) o retorno do preso para o Presídio Federal de Campo Grande. Ele foi transferido na mesma data para a unidade federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

No pedido, a defesa pede também a revogação do Regime Disciplinar Diferenciado, no qual seu cliente foi submetido no último dia 12 de outubro, por supostas ameaças a vida do titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro (Garras) delegado Fábio Peró.

Em sua argumentação, a defesa sustenta que as informações colhidas pelas autoridades policiais que “provam” o plano de execução não foram juntadas nos autos. “É evidente, portanto, que a medida imposta já acautelou o suposto interesse arvorado no requerimento, o que torna totalmente injusto e incoerente e também dispendioso ao erário público a transferência para Mossoró”, diz parte do documento onde a defesa questiona: “qual a razão de ser Mossoró?”.

O documento foi encaminhado a 1ª Vara de Execução Penas de Campo Grande. Devido à gravidade das denúncias contra o acusado, a Justiça deve escutar o Ministério Público antes de decidir sobre o pedido.

