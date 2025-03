Denunciados por trama golpista apresentam lista de testemunhas; confira lista

Boa parte dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no inquérito sobre a acusação da trama golpista enviaram, ainda na semana passada, suas defesas preliminares sobre as acusações, e nelas constam a lista de testemunhas que eles gostariam que fossem ouvidas.

Os nomes vão desde ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes, até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de governadores e senadores.

Mesmo sendo relator do caso, Moraes foi indicado a oitiva pelo tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que cita o ministro como vítima do caso em análise, já que as investigações apontam para um possível plano para matá-lo durante a tentativa de golpe.

Bolsonaro, por sua vez, listrou 13 nomes para serem ouvidos, que tem entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e o senador Hamilton Mourão – ex-vice-presidente durante o governo anterior.

Anderson Torres, Fabrício Moreira de Bastos, Márcio Nunes de Resende Júnior, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes, Mauro Cid, Nilton Diniz Rodrigues, Rafael Martins de Oliveira, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Almir Garnier e Walter Braga Netto ainda não indicaram testemunhas que gostariam que fossem ouvidas.

Confira a lista:

Alexandre Ramagem

Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho

Frank Márcio de Oliveira

Rolando Alexandre de Souza

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

CMG. Ricardo Ibsen Pennaforte de Campos

Gen. Bda. Antônio Carlos de Oliveira Freitas

Cel. Amilton Coutinho Ramos

Cel. Ivan Gonçalves

Dr. Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga

Ten. Cel. Valmor Falkemberg Boelhouwer

Gen. Ex. José Elito Carvalho Siqueira

Cel. Asdrúbal Rocha Saraiva

Dr. Christian Perillier Schneider

Sra. Nair Henrique de Oliveira

Senador Gen. Ex. Hamilton Martins Mourão

Gen. Div. Carlos José Russo Asumpção Penteado

Brig. Osmar Lootens Machado

Brig. Cláudio Wilson Saturnino Alves

Victor Felismino Carneiro

TCel. Darlan Sena Messias Larssen

Cel. Gustavo Suarez da Silva

Bernardo Romão Corrêa Netto

General Fernando José Sant´Ana Soares e Silva

Carlos César Moretzsohn Rocha

Christine Oliveira Peter da Silva

Júlio Valente da Costa Júnior

Valdemar Costa Neto

Jose Tadeu Candelaria

Flávio Gottardo de Oliveira

Paulo Geus

François Martinot

Jorge Antonio de Oliveira Francisco

Cleverson Ney Magalhães

General Marco Antônio Freire Gomes

Estevam Teophilo

General Freire Gomes

General Júlio Cesar de Arruda

General Soares

General Mourão

General Negraes

General Fernandes

General Novaes

General Dutra

General de Divisão Pimentel

General de Divisão Andrelucio

Giancarlo Gomes Rodrigues

Jair Messias Bolsonaro

Alexandre Rodrigues Ramagem

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Marcelo Araújo Bormevet

Marcel Carrijo De Oliveira

José Renato De Oliveira

Cristina Célia Fonseca Rodrigues

Stella Maria Sousa De Oliveira

Luiz Gustavo Da Silva Mota

Paulo Maurício Fortunato Pinho

Paulo Magno

Bruno Marques

Marcelo Furtado Martins De Paula

Bruno De Aguiar Faria

Frank Marcio De Oliveira

Tarcísio Lima Santos Franco

Eriton Lincoln Torres Pompeu

Mario Fernandes

Marcelo Costa Câmara

Helio Ferreira Lima

Rafael Martins De Oliveira

Rodrigo Bezerra De Azevedo

Wladimir Matos Soares

Almir Garnier Santos

Anderson Gustavo Torres

Mauro Cesar Barbosa Cid

Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira

Walter Souza Braga Netto

Guilherme Marques Almeida

Mauro Cesar Barbosa Cid

Coronel Dougmar Nascimento das Mercês

Jair Messias Bolsonaro

Amaury Feres Saad

Coronel Wagner Oliveira da Silva

Renato de Lima França

General Eduardo Pazuello

Senador Rogério Marinho

General Hamilton Mourão

Senador Ciro Nogueira

Governador Tarcísio Gomes de Freitas

Senador Gilson Machado

General Marco Antônio Freire Gomes

Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior

General Júlio César de Arruda

Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro

Helio Ferreira Lima

Davi Alecrim Ferreira Lima

Debora Elen Alecrim Ferreira Lima

Andressa Silva Costa

TC. Fabio Matheus do Amaral

General Fernando José Sant’Ana Soares e Silva

“Delegado da Polícia Federal Que Inquiriu o TC. Hélio Ferreira Lima, em Manaus/AM”

Marcelo Costa Câmara

Osmar Crivelatti

Luiz Antonio Nabhan Garcia

Luiz Carlos Pereira Gomes

Sérgio Cordeiro

João Henrique Nascimento Freitas

Andretti Soldi

Ciro Nogueira

Marcelo Zeitoune

Fabio Schor

Mauro Cesar Barbosa Cid

Mario Braga Fernandes

Wladimir Matos Soares

Walter Souza Braga Netto

Felipe Martins

José Eduardo de Oliveira e Silva

Rogério Simonetti Marinho

Rodrigo Bezerra de Azevedo

Rafael Martins

Humberto Jaques

Lindora Araujo

Elias Milhomens de Araújo

Fabio Litti

Amaury Ribeiro Neto

Anderson Ferreira

Itawan de Oliveira Pereira

Renato Pio da Silva

Fábio José Pietrobon Bauer

Eduardo Tagliaferro

Wilson dos Santos Serpa Junior

Auto Tavares da Camara Junior

Igor Heidrich

João Paulo Vieira Almeida

Dhiego Carvalho Santos Rocha

Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira

Marco Antônio Freire Gomes

Carlos de Almeida Baptista Junior

José Múcio Monteiro Filho

Rodrigo Bezerra de Azevedo

Alexandre de Moraes

Ariane Valéria do Amorim Pastana de Azevedo

Tenente Coronel Ledson Schwalb

Capitão Bruno Hammel Sobreira

Luiz Inácio Lula da Silva

Flávio Dino

General Marco Édson Gonçalves Dias

Alessandro Moretti

Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros

Coronel Arthur Palmeira Leite

Coronel Raimundo de Araújo Moura Júnior

Wladimir Matos Soares

Alexandre Matias

Sérgio Rocha Cordeiro

Delegado de Polícia Federal Rodrigo Morais Fernandes

Delegado de Polícia Federal Elias Milhomens de Araújo

Delegado de Polícia Federal Fábio Shor

Delegado de Polícia Federal Paulo Fernando Bezerra

Delegado de Polícia Federal Maurício Teles Barbosa

Silvinei Vasques

Diego Joaquim De Moura Patriota

Antonio Vital De Moraes Junior

Jeferson Almeida Moraes

Marcelo Roberto Paiva Winter

Djairlon Henrique Moura

Luis Carlos Reischak Junior

Luciana Matutino Caires

Samuel Bessa De Oliveira

Caio Rodrigo Pellim

Alexandre Dos Santos Lopes

