Após morte, governo impõe entrada de água livre em shows

De Sonora, fã de Taylor Swift morre em show no Rio

Após a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, durante um show da turnê da cantora Taylor Swift, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que uma determinação da Secretaria do Consumidor da Pasta irá permitir a entrada de garrafas de água em espetáculos.

A informação foi confirmada por Dino através de postagem feita em seu X, antigo Twitter.

“A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de ÁGUA de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos”, disse o ministro.

A portaria também determinará que “empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em ‘ilhas de hidratação’ de fácil acesso”.

A medida começa a valer imediatamente, e deve ser publicada ainda hoje.

“A Secretaria Nacional do Consumidor tomará as providências cabíveis para a fiscalização, com a colaboração dos Estados e dos Municípios, bem como atuação da Polícia, se necessário”, finalizou o ministro.

Morte por calor durante show

A sul-mato-grossense Ana Clara Benevides acabou falecendo após passar mal e desmaiar pouco tempo antes do show da cantora Taylor Swift, que passa com a turnê “The Eras Tour” pelo Brasil.

A morte da jovem causou comoção e indignação nas redes sociais, onde fãs denunciaram que a T4F (Tickets For Fun), organizadora responsável pelos shows da turnê no Brasil, proibiu a entrada de garrafinhas de água no estádio.

Com a morte da jovem, “Justiça por Ana” e “Exigimos Água em Eventos” viraram alguns dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Diversos órgãos da mídia nacional, como O Globo e a Folha de São Paulo, também atribuíram a morte de Ana ao calor e a proibição da entrada de garrafas de água no show.

