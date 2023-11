Deputado propõe PL que inclui mensagem contra o aborto em testes de gravidez

Um projeto de lei (PL) que torna obrigatória a inclusão de mensagens contra o aborto em embalagens de teste de gravidez, protocolado pelo deputado federal Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF), tramita na Câmara dos Deputados.

A proposta ainda deve ser analisada por quatro comissões da Câmara: A de Defesa dos Direitos da Mulher; Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; Defesa do Consumidor; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

O projeto iria obrigar os produtos a conter uma mensagem que informa sobre a pena legal da realização de um aborto, além dos riscos. “Aborto é crime; aborto traz risco de morte à mãe; a pena por aborto provocado é de 1 a 3 anos de detenção”, afirmou.

O parlamentar afirmou que o objetivo do projeto é disseminar informações sobre as consequências de se realizar um aborto. “Como representantes do Povo brasileiro, é nosso dever empenhar todas as medidas possíveis para a proteção da vida, considerando tanto as crianças quanto as mães”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também