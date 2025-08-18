Deputados do PSDB em MS garantem continuidade na sigla

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo está em Campo Grande nesta segunda-feira (18), onde se reúne com membros do partido em Mato Grosso do Sul, incluindo o governador Eduardo Riedel, o ex-governador Reinaldo Azambuja, e os deputados Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende.

O encontro tem como pauta a manutenção do PSDB em Mato Grosso do Sul, visto que o ex-governador Reinaldo Azambuja deixará a legenda para se filiar ao Partido Liberal (PL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ida de Azambuja ao PL é considerada "certa".

Em declaração, os deputados afirmaram que permanecerão no PSDB, e acima de tudo devem permanecer "juntos". Geraldo Resende declarou: “Eu pessoalmente tenho um carinho especial para com o PSDB e não gostaria de sair”. Beto Pereira acrescentou: “Tanto eu quanto o Geraldo e também o Dagoberto não temos janela, não estamos aptos a mudar de partido”.

Antes da conversa, Dagoberto Nogueira conversou com a imprensa e disse que aguardava a reunião com Perillo para avaliar propostas: “Agora vamos conversar para saber o que ele vai propor para nós, sabendo da saída do Riedel e do Reinaldo”.

Segundo Beto Pereira, a intenção de Perillo é discutir a manutenção dos deputados na legenda, já que o governador e o ex-governador deixarão o PSDB. Ele acrescentou que os três devem permanecer no mesmo partido: “Até março nós vamos ficar lá”, disse Beto.

