Desembargador José Ale Ahmad Netto assume núcleo de solução de conflitos do TJMS

A coordenação-geral do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e da Justiça Restaurativa ficará a cargo do desembargador José Ale Ahmad Netto de 1º de fevereiro de 2025 a 31 de janeiro de 2027, enquanto Vilson Bertelli, que exercia a função será o coordenador-adjunto.

A juíza Luiza Vieira Sá de Figueiredo foi designada para compor a coordenação-adjunta do Nupemec e da Justiça Restaurativa, em apoio ao coordenador-geral. O órgão de assessoria à Presidência do Tribunal de Justiça tem como princípio a utilização de métodos adequados de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação, busca proporcionar uma resposta mais célere e efetiva do Judiciário à sociedade, com foco nos denominados meios consensuais, que incentivam a autocomposição de litígios e a pacificação social.

Perfil

Nascido em Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, o Des. José Ale Ahmad Netto formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie e ingressou na magistratura de MS em junho de 1988, na 9ª circunscrição.

Atuou nas comarcas de Ribas do Rio Pardo, Maracaju e Campo Grande. Tomou posse como desembargador em 8 de março de 2017.

Des. Vilson Bertelli

O Des. Vilson Bertelli ingressou na magistratura como juiz substituto em 5 de fevereiro de 1988, após ser aprovado no IX concurso de provas e títulos. Atuaou como juiz Direito de Primeira Entrância, da comarca de Bela Vista, juiz de Direito de Segunda Entrância na 1ª Vara Criminal de Paranaíba e foi promovido a juiz de Direito de Entrância Especial da 1ª Vara Cível de Campo Grande.

Atuou também como juiz auxiliar da Vice-Presidência do TJMS de 2007 a 2009 e como membro titular da Turma Recursal Mista de 2011 a 2012. Entre outubro de 2012 e outubro de 2014, foi juiz convocado no Tribunal de Justiça.

Foi promovido ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 29 de outubro de 2014.

Foi diretor-geral da Escola Superior da Magistratura de MS (Esmagis) nos anos de 2019 e 2020. O magistrado também foi vice-diretor da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul no biênio de 2021/2022. Nos últimos dois anos, esteve a frente do Nupemec, exercendo a função de coordenador-geral.

