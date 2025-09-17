Desembargador Eduardo Machado Rocha assume vice-presidência do TJMS

O desembargador Eduardo Machado Rocha foi eleito por aclamação e empossado como vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A eleição ocorreu nesta quarta-feira (17), após sessão solene em homenagem à aposentadoria do então vice-presidente, desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho.

Eduardo Machado Rocha exercerá o cargo até o final do biênio 2025/2026. Ao assumir a vice-presidência, agradeceu a confiança e afirmou que atuará com dignidade e dedicação, oferecendo apoio à administração do tribunal.

“Agradeço a confiança e prometo a todos que exercerei o cargo com dignidade e dedicação. O senhor presidente pode ter certeza do meu apoio em tudo que for necessário para o sucesso desta administração”, concluiu o magistrado, agora vice-presidente do TJMS.

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, destacou a importância do cargo. “A Vice-Presidência tem encargos bastante sensíveis que são, não somente fazer o juízo de admissibilidade dos recursos especiais, cujo volume se eleva a cada dia, mas também a administração dos precatórios do Estado e dos municípios que estarão sob a condução de Vossa Excelência. Tenho certeza e convicção de que, mercê do seu histórico, do seu passado, da sua trajetória e da sua postura como desembargador deste Tribunal de Justiça, fará uma excelente administração também na Vice-Presidência”.

Natural de Dourados (MS), Eduardo Machado Rocha formou-se em Direito em 1980 e ingressou na magistratura em 1987 como juiz substituto. Atuou em diversas comarcas do Estado, incluindo Iguatemi, Coxim e Naviraí, nas áreas cível e criminal. Em 1996, foi promovido a juiz de Direito na comarca de Dourados, assumindo a 1ª Vara Cível. Em setembro de 2013, foi promovido a desembargador.

Com 38 anos de carreira, Rocha assume a vice-presidência do TJMS trazendo experiência e compromisso com a Justiça de Mato Grosso do Sul.

A aposentadoria de Fernando Mauro Moreira Marinho encerra sua trajetória no Judiciário do Estado. O magistrado foi homenageado em sessão solene, que contou com a presença de colegas, amigos e familiares.

