Desembargador mantém preso homem que algemou e agrediu mulher em Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou a liberdade a L. N. V., suspeito de agredir a esposa em Campo Grande. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMS) em 21 de dezembro de 2025, por ameaça, lesão corporal e dano.

De acordo com os relatos, o suspeito algemou a vítima ao pé de uma mesa na residência. Depois, a soltou, mas voltou a agredi-la com empurrões. A mulher conseguiu fugir, momento em que L. N. V. quebrou a algema.

No atendimento policial, a vítima apresentava lesões leves no pulso esquerdo, causadas pelo uso da algema, e um corte no lábio, resultado dos empurrões sofridos. A defesa do suspeito entrou com pedido de habeas corpus no TJMS, alegando direito à liberdade provisória.

Entretanto, o desembargador Eduardo Machado Rocha negou a liminar, citando antecedentes criminais do acusado relacionados à violência doméstica e o risco de novas agressões.

O magistrado destacou que a manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a efetividade da tutela penal, não sendo suficientes, neste momento, medidas cautelares alternativas.

