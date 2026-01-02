Menu
Menu Busca sexta, 02 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Justiça

Desembargador mantém preso homem que algemou e agrediu mulher em Campo Grande

A Justiça, ao negar a soltura do suspeito, considerou o risco de novas agressões devido aos maus antecedentes criminais

02 janeiro 2026 - 10h51Vinícius Santos
Violência doméstica - Violência doméstica -   (Foto: Ilustrativa )

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou a liberdade a L. N. V., suspeito de agredir a esposa em Campo Grande. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMS) em 21 de dezembro de 2025, por ameaça, lesão corporal e dano.

De acordo com os relatos, o suspeito algemou a vítima ao pé de uma mesa na residência. Depois, a soltou, mas voltou a agredi-la com empurrões. A mulher conseguiu fugir, momento em que L. N. V. quebrou a algema.

No atendimento policial, a vítima apresentava lesões leves no pulso esquerdo, causadas pelo uso da algema, e um corte no lábio, resultado dos empurrões sofridos. A defesa do suspeito entrou com pedido de habeas corpus no TJMS, alegando direito à liberdade provisória. 

Entretanto, o desembargador Eduardo Machado Rocha negou a liminar, citando antecedentes criminais do acusado relacionados à violência doméstica e o risco de novas agressões.

O magistrado destacou que a manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a efetividade da tutela penal, não sendo suficientes, neste momento, medidas cautelares alternativas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

TDAH em crianças -
Justiça
TJMS anula lei de Ribas que previa atendimento a crianças com transtornos neuropsiquiátricos
Respirador -
Interior
Prefeitura de Naviraí é obrigada a garantir respirador para paciente com Guillain-Barré
Filipe Garcia Martins com Bolsonaro -
Política
Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é preso pela PF por ordem de Moraes
Audiência de custódia -
Justiça
Norma do CNJ e CNMP "blinda" imagem de réus e prevê punições por vazamentos
Hospital onde Bolsonaro fez as cirurgias
Justiça
Bolsonaro recebe alta hospitalar e volta a cumprir pena na PF
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Moraes nega prisão domiciliar e mantém Bolsonaro preso na PF
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Justiça
Defesa de Bolsonaro apresenta novo pedido de domiciliar ao STF
Imagem ilustrativa
Polícia
Prefeitura mantém afastamento de GCM suspeito de assaltos em Campo Grande
Apesar de já condenado, Martins ainda não está cumprindo a pena
Justiça
Moraes pede que Filipe Martins explique uso de rede social
Moto apreendida pela PM na época -
Interior
STJ nega liberdade a acusado de matar criança de 2 anos enquanto empinava moto em MS

Mais Lidas

Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital