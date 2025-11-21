Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande

Em decisão recente, o desembargador Luiz Claudio Bonassini da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), negou liminar para a soltura de Claudiomar Chaves da Silva, denunciado por homicídio consumado contra Luan Kayky Alegre Teixeira, de 17 anos, e por tentativa de homicídio contra uma jovem, ferida a tiros no mesmo episódio.

O ataque ocorreu em 1º de janeiro deste ano, no bairro São Conrado, em Campo Grande. A defesa de Claudiomar alegou ausência de provas consistentes que comprovem a autoria ou participação do acusado nos crimes, argumentando que a prisão se baseia em fundamentação genérica, sem demonstração concreta do perigo que a liberdade do réu poderia representar.

Ao analisar o pedido, o desembargador indeferiu a liminar, destacando que existem elementos indicativos da presença dos requisitos que autorizam a prisão, e que não há fatos novos que justifiquem a revogação da medida. O habeas corpus seguirá para análise do colegiado de desembargadores, mas, até que isso ocorra, Claudiomar Chaves permanece preso.

