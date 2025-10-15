Menu
Justiça

Desembargador Sideni Pimentel se aposenta antecipadamente do TJMS

Ele ingressou como juiz substituto na Comarca de Porto Murtinho, em 1981

15 outubro 2025 - 12h23Vinícius Santos     atualizado em 15/10/2025 às 12h23
Sideni Soncini Pimentel - Sideni Soncini Pimentel -   (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) concedeu a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao desembargador Sideni Soncini Pimentel. O benefício será integral, com paridade e extensão.

O ato de concessão está publicado na Edição 5738 do Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo, desta quarta-feira (15), e foi assinado pelo presidente do TJMS, Desembargador Dorival Renato Pavan.

Pimentel, que estava afastado do cargo desde outubro de 2024, por suspeita de envolvimento em esquema de corrupção e venda de sentenças, deixa o Judiciário dois anos antes da idade limite de aposentadoria, que é de 75 anos. Ele se aposentará com salário integral, mantendo os reajustes concedidos aos magistrados da ativa.

Em setembro, o desembargador teve rendimento bruto de R$ 41.845,49, que, após deduções obrigatórias, resultou em R$ 34.576,35, além de receber R$ 46.000,00 em vantagens eventuais, sem qualquer dedução.

Afastamento e investigação

Sideni Pimentel foi um dos alvos da Operação Ultima Ratio, deflagrada pela Polícia Federal em 24 de outubro de 2024, que investiga venda de sentenças judiciais e outros crimes, como corrupção.

Trajetória na magistratura

- Ingressou como juiz substituto na Comarca de Porto Murtinho, em 1981.

- Removido para a Comarca de Coxim, em 1981.

- Promovido por merecimento como Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Aquidauana, em 1983.

- Removido para a 2ª Vara da Comarca de Cassilândia, em 1985.

- Promovido por merecimento como Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Campo Grande, em 1987.

- Removido para a 12ª Vara Cível de Campo Grande, em 1990 (posteriormente designada 7ª Vara Cível).

- Promovido por antiguidade ao cargo de Desembargador do TJMS, em julho de 2008.

- Exerceu o cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no biênio 2021/2022.

(*) Com informações do TJMS.

