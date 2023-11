Desembargador sul-mato-grossense é eleito Conselheiro Fiscal do Copedem

O Desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa, diretor da Escola Judicial de MS (Ejud/MS), estará nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24) em São Paulo, onde representará a magistratura sul-mato-grossense no Congresso Geração IA: seguranças cibernética e jurídica para o desenvolvimento socioeconômico.

Durante o encontro, pela manhã, a primeira atividade do congresso foi a eleição, por ampla votação, da chapa “Integração” da Comissão Executiva e Conselho Fiscal do Copedem para o biênio 2024-2026, para o qual desembargador sul-mato-grossense foi eleito Conselheiro Fiscal do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem).

Além do Copedem, o encontro é promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), com o apoio da Escola Paulista da Magistratura (EPM), Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), Academia Paulista dos Magistrados (APM) e Universidade de São Paulo (USP).

Ele tem como objetivo discutir as implicações e o potencial de transformação da inteligência artificial no Brasil e no mundo, desenvolver estratégias para enfrentar os desafios sociais no país e buscar soluções.

