Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Desembargador suspende decisão que paralisava construções no entorno do Parque do Prosa

Geraldo de Almeida Santiago apontou cerceamento de defesa e outros pontos

18 setembro 2025 - 13h54Vinícius Santos

O desembargador Geraldo de Almeida Santiago, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), suspendeu liminar que havia determinado a suspensão de quase todas as construções de prédios na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa, na região do Parque dos Poderes, em Campo Grande. A decisão atende a um recurso da Prefeitura de Campo Grande.

A liminar havia sido concedida pelo juiz Flávio Renato Almeida Reys, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, atendendo a pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que atua na defesa do meio ambiente. O MPMS move ação contra a prefeitura e outros órgãos públicos.

Na decisão, o desembargador destacou que a decisão do juiz foi proferida sem ouvir todas as partes, durante o período em que havia acordo para suspensão do processo por 240 dias (um acordo). Segundo Santiago, a medida considerou apenas declarações unilaterais, sem produção de prova em sentido contrário, configurando cerceamento de defesa e violação ao Código de Processo Civil (CPC).

Com a suspensão da liminar, ficam mantidos os efeitos das guias de diretrizes urbanísticas, alvarás de construção e licenças de empreendimentos cujas obras ainda não começaram ou estão na fase de fundação. A decisão vale até o julgamento do mérito do recurso.

Defesa da Prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande defende a derrubada da liminar, argumentando que a paralisação das obras traria prejuízos significativos. Segundo a administração municipal, o impacto econômico seria de cerca de R$ 6,3 bilhões, com a suspensão de mais de 50 mil empregos — sendo 11.603 diretos e 38.554 indiretos.

Além disso, a prefeitura aponta que a interrupção das construções reduziria a arrecadação de tributos municipais, com perdas estimadas em R$ 15,37 milhões anuais de IPTU e R$ 127,3 milhões de ITBI na área afetada pela decisão judicial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motorista João Vítor Fonseca Vilela -
Justiça
Detran-GO é acionado para suspender CNH de motorista que atropelou e matou corredora
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Juiz nega liberdade a acusado de matar mulher a facadas no Los Angeles
Cármem Lúcia e Jair Bolsonaro -
Justiça
Cármen Lúcia rejeita habeas corpus em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro
Equipe do MPMS recebe premiação -
Justiça
CNMP premia projeto do MPMS que transforma dor em dignidade
Um dos atos em frente ao Quartel General do Exército em Brasília -
Política
Câmara aprova urgência de projeto e pode anistiar quem pediu fechamento do Congresso
Foto: Reprodução -
Política
Deputados aprovam urgência na tramitação do projeto de anistia do 8 de janeiro
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta
Electrolux terá que pagar R$ 100 mil a criança amputada por máquina de lavar
Justiça
Electrolux terá que pagar R$ 100 mil a criança amputada por máquina de lavar
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060
A magistrada é Mestre e Doutora em Direito Constitucional pela PUC/SP
Justiça
Desembargadora de MS é indicada para o Conselho Nacional de Justiça

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande