Despesas do MPMS com diárias chegam a quase R$ 370 mil em junho

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou os valores gastos com diárias no mês de junho deste ano. No total, foram empenhados R$ 369.280,08 em recursos públicos. A divulgação segue o que determina a Constituição Federal de 1988, que prevê a transparência dos gastos públicos.

Parte das diárias inclui também o valor das passagens aéreas para deslocamento de membros do MPMS. Um dos exemplos é o servidor Diogo Banzer da Motta, que recebeu R$ 3.713,50 para participar do Forensics Meeting 2025, evento realizado entre os dias 23 e 28 de junho em São Paulo (SP).

Outro caso é do procurador-geral de Justiça e chefe do MPMS, Romão Ávila Milhan Junior, que recebeu R$ 3.138,40 em diárias referentes a uma viagem para Brasília (DF), entre os dias 10 e 12 de junho. Segundo o MPMS, a viagem foi para participar da reunião do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) e de um encontro sobre assuntos institucionais.

Aumento - Os gastos com diárias em junho representam um aumento de 13,06% em comparação com maio deste ano, quando o valor foi de R$ 326.622,51.

Gastos sigilosos - Apesar da divulgação dos dados, há registros de pagamentos classificados como sigilosos. Nestes casos, o MPMS informa apenas o valor pago, sem detalhar quem recebeu, qual foi o destino ou o motivo da viagem.

