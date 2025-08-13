Detento que matou colega de cela com "mata-leão" enfrenta julgamento nesta quarta

Leandro Aparecido Costa dos Santos, 24 anos, é julgado nesta quarta-feira (13) pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal de Campo Grande, acusado de matar Rodinilson Diniz dos Reis, 33 anos, dentro do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG).

O crime ocorreu em 2 de julho de 2024, na cela 03 do Solário Disciplinar, no Pavilhão 2 do presídio. A vítima morreu por estrangulamento. Segundo a investigação, Leandro confessou em depoimento à polícia ter aplicado um golpe conhecido como “mata-leão” em Rodinilson, que não resistiu.

Posteriormente, em juízo, mudou a versão e afirmou que foi obrigado a assumir a autoria por ameaças de morte feitas por outro preso, identificado como Gustavo, que teria cometido o crime. Testemunhas ouvidas no processo afirmaram que Leandro disse ter agido porque a vítima teria lhe tocado de forma indevida.



O julgamento está sendo realizado perante o Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri, e a decisão final, seja pela condenação ou pela absolvição do acusado, deverá ser proferida e tornada pública ainda nesta quarta-feira (13).

