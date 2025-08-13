Menu
Justiça

Detento que matou colega de cela com "mata-leão" na Capital é absolvido

Conselho de Sentença absolveu nesta quarta-feira (13) Leandro Aparecido Costa dos Santos, acusado de matar Rodinilson Diniz dos Reis

13 agosto 2025 - 14h08Vinícius Santos
Fórum de Campo Grande Fórum de Campo Grande   (Divulgação/TJMS)

O Conselho de Sentença absolveu nesta quarta-feira (13) Leandro Aparecido Costa dos Santos, 24 anos, acusado de matar Rodinilson Diniz dos Reis, 33 anos, dentro do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), no dia 2 de julho de 2024. O crime ocorreu na cela 03 do Solário Disciplinar, no Pavilhão 2 do presídio. A vítima morreu por estrangulamento.

No julgamento, a promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo pediu a absolvição por falta de provas e, de forma alternativa, a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança. O defensor público Rodrigo Antonio Stochiero Silva apresentou as mesmas teses: negativa de autoria e inimputabilidade.

Por maioria, os jurados decidiram pela absolvição, acolhendo a tese de inexistência de provas. O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou a expedição de alvará de soltura, condicionado à verificação de outros mandados de prisão.

Investigação — Segundo dados processuais, Leandro confessou em depoimento à polícia ter aplicado um golpe conhecido como “mata-leão” em Rodinilson, que não resistiu.

Posteriormente, em juízo, mudou a versão e afirmou que foi obrigado a assumir a autoria por ameaças de morte feitas por outro preso, identificado como Gustavo, que teria cometido o crime. Testemunhas ouvidas no processo afirmaram que Leandro disse ter agido porque a vítima teria lhe tocado de forma indevida.

