Detentos são condenados a mais de 35 anos por matar colega em presídio da Capital

Talisson da Silva Nascimento e Vandelson Britez Machado foram condenados nesta quarta-feira (30) pelo assassinato de Célio Aparecido da Silva Santos, ocorrido em 13 de outubro de 2023, dentro do Instituto Penal de Campo Grande, no bairro Jardim Noroeste.

Segundo a sentença do juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Talisson recebeu pena de 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Vandelson foi condenado a 16 anos, 2 meses e 13 dias de prisão. Ambos seguirão presos.

A Justiça também fixou indenização mínima de R$ 10 mil, corrigidos monetariamente, a ser paga por cada condenado à família da vítima. Caso os familiares queiram valor maior, deverão entrar com ação no juízo cível.

De acordo com o processo, os três estavam na mesma cela quando Célio foi espancado e enforcado com uma corda improvisada, conhecida como “Tereza”. O laudo necroscópico confirmou múltiplas lesões e asfixia como causa da morte.

A Promotoria sustentou que o crime foi motivado por desentendimentos pessoais. Os acusados não aceitavam a suposta liderança que Célio exercia na cela. Ainda conforme a sentença, Talisson tem antecedentes por homicídios qualificados, estupro e roubo. Vandelson também é reincidente e possui outras condenações.

Um terceiro envolvido no caso, Higor Eduardo Franco, já havia sido julgado em março deste ano e condenado a 10 anos e 5 meses de prisão. Os condenados de hoje podem recorrer, mas continuarão presos.

