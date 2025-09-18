Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Detran-GO é acionado para suspender CNH de motorista que atropelou e matou corredora

O juiz Aluizio Pereira dos Santos comunicou ao órgão de trânsito que cumpra o determinado pelo Tribunal de Justiça ao conceder a liberdade ao acusado João Vítor Fonseca Vilela

18 setembro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Motorista João Vítor Fonseca Vilela - Motorista João Vítor Fonseca Vilela -   (Foto: Brenda Assis / JD1 Notícias)

O juiz Aluizio Pereira dos Santos expediu recentemente ofício ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) para suspender a habilitação de João Vítor Fonseca Vilela, de 22 anos. Ele é réu acusado de homicídio pelo atropelamento de Danielle Correa de Oliveira, de 41 anos, em 15 de fevereiro de 2025, na rodovia MS-010, em Campo Grande.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) acusa o réu de homicídio com dolo eventual e pede que ele seja julgado em júri popular. A defesa, representada pelo advogado José Roberto da Rosa, contesta a classificação e defende que seja considerado homicídio culposo, sem intenção de matar.

Da data do crime, João Vítor permaneceu preso por mais de 30 dias até obter liminar de habeas corpus em 20 de março pelo TJMS, sendo colocado em liberdade. Posteriormente, os desembargadores mantiveram a decisão de forma colegiada, impondo medidas cautelares a serem cumpridas.

O réu segue solto, mas deve cumprir medidas cautelares: comparecer a todos os atos do processo, não mudar de endereço sem autorização judicial, não se ausentar por mais de oito dias sem informar seu paradeiro, e está proibido de dirigir ou frequentar bares e locais que vendam bebidas alcoólicas.

Em agosto, ele recebeu autorização da Justiça para residir em Aparecida de Goiânia/GO, sem monitoramento eletrônico, e continua respondendo ao processo. Com o ofício ao Detran-GO, o órgão já abriu processo de suspensão da CNH do réu, que é estudante de medicina.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Juiz nega liberdade a acusado de matar mulher a facadas no Los Angeles
Cármem Lúcia e Jair Bolsonaro -
Justiça
Cármen Lúcia rejeita habeas corpus em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro
Equipe do MPMS recebe premiação -
Justiça
CNMP premia projeto do MPMS que transforma dor em dignidade
Um dos atos em frente ao Quartel General do Exército em Brasília -
Política
Câmara aprova urgência de projeto e pode anistiar quem pediu fechamento do Congresso
Foto: Reprodução -
Política
Deputados aprovam urgência na tramitação do projeto de anistia do 8 de janeiro
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta
Electrolux terá que pagar R$ 100 mil a criança amputada por máquina de lavar
Justiça
Electrolux terá que pagar R$ 100 mil a criança amputada por máquina de lavar
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060
A magistrada é Mestre e Doutora em Direito Constitucional pela PUC/SP
Justiça
Desembargadora de MS é indicada para o Conselho Nacional de Justiça
Local do crime -
Justiça
"Panela" é condenado a 13 anos de prisão por homicídio motivado por vingança

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão