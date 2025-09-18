Detran-GO é acionado para suspender CNH de motorista que atropelou e matou corredora

O juiz Aluizio Pereira dos Santos expediu recentemente ofício ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) para suspender a habilitação de João Vítor Fonseca Vilela, de 22 anos. Ele é réu acusado de homicídio pelo atropelamento de Danielle Correa de Oliveira, de 41 anos, em 15 de fevereiro de 2025, na rodovia MS-010, em Campo Grande.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) acusa o réu de homicídio com dolo eventual e pede que ele seja julgado em júri popular. A defesa, representada pelo advogado José Roberto da Rosa, contesta a classificação e defende que seja considerado homicídio culposo, sem intenção de matar.

Da data do crime, João Vítor permaneceu preso por mais de 30 dias até obter liminar de habeas corpus em 20 de março pelo TJMS, sendo colocado em liberdade. Posteriormente, os desembargadores mantiveram a decisão de forma colegiada, impondo medidas cautelares a serem cumpridas.

O réu segue solto, mas deve cumprir medidas cautelares: comparecer a todos os atos do processo, não mudar de endereço sem autorização judicial, não se ausentar por mais de oito dias sem informar seu paradeiro, e está proibido de dirigir ou frequentar bares e locais que vendam bebidas alcoólicas.

Em agosto, ele recebeu autorização da Justiça para residir em Aparecida de Goiânia/GO, sem monitoramento eletrônico, e continua respondendo ao processo. Com o ofício ao Detran-GO, o órgão já abriu processo de suspensão da CNH do réu, que é estudante de medicina.

