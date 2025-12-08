Menu
Justiça

Dia da Justiça: TJMS reafirma compromisso com serviços judiciários modernos e acessíveis

Sistema Judiciário não terá expediente nesta quinta-feira

08 dezembro 2025 - 11h11Vinícius Santos

Nesta segunda-feira, 8 de dezembro, é celebrado em todo o país o Dia da Justiça, feriado instituído pelo Decreto-Lei nº 8.292/1945, criado para homenagear o Poder Judiciário e todos os profissionais responsáveis pela defesa e aplicação da lei no Brasil. 

Em razão da data, tribunais, fóruns e órgãos do Judiciário não funcionam, sendo o feriado considerado “para efeitos forenses”, ou seja, voltado especificamente às atividades judiciais.

No Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça (TJMS) — instância máxima do Judiciário estadual e presidido pelo desembargador Dorival Renato Pavan — divulgou nota à população reforçando a importância do Judiciário e o papel da instituição.

No comunicado, o TJMS afirma que “reafirma o compromisso público de oferecer uma prestação jurisdicional cada vez mais acessível, moderna e sensível às necessidades da população. A Justiça nasce do diálogo, da responsabilidade e da dedicação de todos que atuam para transformar direitos em realidade”.

O Tribunal também destacou o simbolismo da data: “O Dia da Justiça celebra a força de uma instituição que sustenta direitos, protege garantias e impulsiona a construção de uma sociedade mais equilibrada e democrática. A data destaca o valor do respeito às leis, da confiança social e do trabalho contínuo que move o Judiciário brasileiro”.

