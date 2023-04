Dino diz que inquérito sobre as joias de Bolsonaro está quase no fim

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou, durante entrevista à GloboNews na manhã desta sexta-feira (7), que o inquérito que investiga o recebimento das joias sauditas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está quase no fim.

“É uma investigação tecnicamente muito simples, porque a materialidade é bem evidente, há prova documental farta. Então, as provas, os depoimentos das testemunhas, de eventuais indiciados ou acusados são importantes, inclusive para o exercício do direito de defesa, mas o esclarecimento da materialidade e mesmo indícios de autoria, a esta altura, é bem evidente”, explicou o ministro.

Apesar de estar próximo do fim, Dino afirmou que não pode afirmar se o inquérito demorará “dias ou semanas”, mas detalhou que “não há mais muito tecnicamente a se fazer”.

