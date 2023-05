Dino estuda a possibilidade de aplicar lei brasileira em ataques contra Vini Jr.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira (22) que estuda a possibilidade, baseado no Código Penal, aplicar a lei brasileira contra os torcedores que dispararam xingamentos racistas contra o jogador Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Segundo Dino, os ataques contra Vini Jr. poderiam ser punidos através da justiça brasileira caso a Espanha não tome ações contra o ocorrido. “O Código Penal prevê que, em algumas situações excepcionais, é possível que, no caso de crimes contra brasileiros, mesmo no exterior, haja a aplicação da lei brasileira”, explicou.

O titular da pasta, no entanto, comentou que essa decisão seria “uma espécie de última alternativa que poderá ser usada”, mas que atualmente o governo acredita que “os canais diplomáticos vão cumprir seus papéis e que as autoridades espanholas, sejam judiciais ou do futebol, tomarão as providências cabíveis”.

