Dino reforça que, apesar de processos, não há pedidos de prisão contra Bolsonaro

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira (21) que, apesar dos três processos abertos, a Polícia Federal ainda não solicitou a apreensão do passaporte ou prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante passagem em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o ministro detalhou que Bolsonaro é investigado em três casos: o desvio de presentes oficiais recebidos pelo Estado; a incitação aos atos golpistas de 8 de Janeiro; e fraude em cartões de vacinação contra a Covid-19.

“Cabe a mim garantir ao povo brasileiro que a investigação é técnica, séria, isenta e está sendo bem conduzida. Conduzida no sentido de não haver interferência externa, nem no sentido de haver perseguições, nem no sentido de haver proteções”, ressaltou Dino.

O ministro também explicou que a retenção do passaporte do ex-presidente é “uma possibilidade prevista no Código de Processo Penal”, e que “pode em algum momento haver esse pedido”.

“Não antecipo investigação, não presido investigação. O que eu posso falar é que legalmente é possível. Nesse momento ainda não houve esse pedido”, reforçou.

