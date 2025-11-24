Menu
Menu Busca segunda, 24 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Justiça

Dino soma voto com Moraes para manter prisão de Bolsonaro

A manutenção se sustenta pela violação da tornozeleira eletrônica e a convocação de vigília em frente à casa do ex-presidente

24 novembro 2025 - 09h12Sarah Chaves, com CNN    atualizado em 24/11/2025 às 09h12
Foto: Rosinei Coutinho/STFFoto: Rosinei Coutinho/STF  

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é analisada em plenário virtual pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), e conta com os votos favoráveis dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino para a manutenção da medida.

O modelo de julgamento no qual não há discussão entre os ministros,  se estenderá até as 20h para registro de votos. Ainda faltam os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Com a saída de Luiz Fux, única voz dissonante do colegiado, a decisão de manter Bolsonaro preso tende a ser unânime.

Primeiro a se manifestar, Moraes defendeu a manutenção da decisão. Segundo o ministro, Bolsonaro é "reiterante" no descumprimento de medidas cautelares e violou de forma "dolosa e conscientemente" a tornozeleira eletrônica.

O ministro menciona ainda que o ex-presidente confessou ter mexido no equipamento, evidenciando um "cometimento de falta grave, ostensivo descumprimento da medida cautelar e patente desrespeito à Justiça".

Em voto, Dino também mencionou a violação da tornozeleira e a convocação da vigília por parte do filho do ex-presidente. Disse ainda que as fugas recentes de aliados (como Carla Zambelli, Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro) evidenciam "profunda deslealdade com as instituições pátrias".

"Se os propósitos fossem apenas religiosos, a análise poderia ser diversa, mas lamentavelmente a realidade tem demonstrado outra configuração, com retóricas de guerra, ódios, cenas de confrontos físicos etc", afirma Dino.

Prisão
Moraes decretou a prisão preventiva do ex-presidente na madrugada de sábado (22). A violação da tornozeleira eletrônica e a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pesaram para a decisão, já que, para Moraes, indicavam planejamento de fuga. Desde sábado, Jair Bolsonaro está preso em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Em manifestação, a defesa de Bolsonaro afirmou que a violação da tornozeleira foi episódio de “confusão mental”, supostamente provocado pela interação indevida de medicamentos para soluços.

Na audiência de custódia, Bolsonaro disse ter acreditado que havia uma “escuta” instalada na tornozeleira e tentou abrir apenas a tampa do dispositivo, e não removê-lo. A defesa sustenta que o vídeo entregue pela Seape confirma a fala arrastada e confusa do ex-presidente e indica um comportamento “ilógico”, incompatível com tentativa de fuga.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reprodução /
Meio Ambiente
MPMS acompanha recuperação de nascente no Bairro Tiradentes
Dinheiro apreendido em uma das fases da Operação Lama Asfáltica -
Justiça
STJ nega liberação de bens da família Amorim, alvo da Operação Lama Asfáltica
Técnico de enfermagem é condenado a devolver salários por acumular cargos
Interior
Técnico de enfermagem é condenado a devolver salários por acumular cargos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Justiça determina que Polícia Civil investigue morte de civil em ação da PM em Paranaíba
Bolsonaro acompanha Michelle Bolsonaro até a porta da PF
Justiça
STF forma maioria e mantém prisão preventiva de Jair Bolsonaro
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Justiça reavalia 86 mil processos no Mutirão Penal do CNJ
Foto: TJMS
Justiça
Ônibus da Justiça Itinerante visita oito bairros nesta semana; confira
Deputado federal Alexandre Ramagem
Justiça
Moraes determina prisão de Ramagem após deputado ser visto em Miami
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande
Justiça
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande
Marcelo Moura Bluma -
Política
Bluma deve devolver R$ 5,8 mil após TRE-MS identificar falhas em contas de campanha

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande