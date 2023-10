Distrito de Culturama receberá atendimento da Carreta da Justiça

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Carreta da Justiça estará no distrito de Culturama em Fátima do Sul nesta quinta e sexta-feira (19 e 20), estacionada na Rua O Pioneiro, 939, para levar gratuitamente os serviços da justiça aos moradores. O Des. Sérgio Fernandes Martins, presidente do Tribunal de Justiça de MS, já confirmou presença na ação.

A unidade móvel é uma miniatura de um fórum e tem gabinete do juiz, sala para promotor, defensor público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoas, o que totaliza 44 m².

Nesta edição, a equipe estará sob a coordenação do juiz Eduardo Floriano Almeida. A intenção, além de aproximar o Judiciário da população, é dar cidadania a pessoas que nunca tiveram a possibilidade de utilizar as atividades judicial e judiciária, sem a necessidade de se deslocar para a cidade onde existe um Fórum.

As próximas cidades a receber a unidade móvel, de acordo com o calendário, são Novo Horizonte do Sul (23 e 24/10), Taquarussu (26 e 27/10), Jateí (20 e 21/11), Vicentina (23 e 24/11), Laguna Carapã (27 e 28/11), Douradina (30/11 e 01/12), Aral Moreira (11 e 12/12) e Antônio João (14 e 15/12).



