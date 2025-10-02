Menu
Justiça

Juiz Djailson de Souza é promovido a desembargador do TJMS

Com mais de 30 anos de carreira na magistratura, ele sucederá o desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho

02 outubro 2025 - 09h37Vinícius Santos com informações do TJMS
Desembargador Djailson de Souza - Desembargador Djailson de Souza -   (Foto: Divulgação/TJMS)
O juiz Djailson de Souza foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em sessão realizada na quarta-feira (1º). A promoção ocorreu pelo critério de antiguidade. Ele assume a vaga deixada pelo desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, aposentado em 17 de setembro.

Ao comentar a nomeação, o magistrado destacou: “Eu nunca me candidatei para vir para cá, as coisas aconteceram pela minha dedicação. Comecei de baixo e hoje estou aqui. Me sinto realizado. O trabalho só vale a pena se for digno, sempre penso nas consequências de cada ato meu”, disse.

Trajetória - Nascido em Bataguassu, em 1959, Djailson é filho de lavradores e iniciou a vida profissional ainda na infância, conciliando estudos e trabalho na pequena propriedade da família. Aos 13 anos, mudou-se para a cidade e passou a atuar no Cartório do 2º Ofício, experiência que marcou o início de sua aproximação com o Judiciário.

Ele trabalhou em cartórios de Dourados e Caarapó, foi aprovado em concurso para cartório extrajudicial em 1981 e concluiu a graduação em Direito em 1983, quando começou a advogar em Dourados e Maracaju. Também lecionou disciplinas ligadas ao processo civil e penal.

Em 1990, foi aprovado em concurso para juiz substituto no Mato Grosso do Sul, tomando posse em Campo Grande. No ano seguinte, foi promovido para Sete Quedas, onde atuou até 1995. Depois, passou por Corumbá (1ª Vara Cível), retornou à capital em 2001 (7ª Vara do Juizado Especial) e, em 2014, assumiu a Vara do Juizado Especial de Trânsito, onde permaneceu até a promoção a desembargador.

Com mais de 30 anos de carreira na magistratura, Djailson de Souza agora integra o colegiado do TJMS. A data da posse ainda será marcada pelo presidente da Corte, o desembargador Dorival Renato Pavan.

