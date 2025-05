Dupla é julgada por execução em guerra do tráfico na Moreninha

Nesta quarta-feira (14), acontece o julgamento de Ryan Victório Alencar Silva, de 23 anos, acusado de participar da execução de Gabriel Jordão Silva, também de 23 anos, morto a tiros no dia 1º de fevereiro de 2023, por volta das 21h30, na Rua Baguari, bairro Moreninha II, em Campo Grande.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime teria sido motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas na região. A vítima tentou revidar com uma arma de fogo e chegou a correr em busca de abrigo em casas próximas, mas foi alcançada e morta ao tentar entrar em uma residência.

O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob presidência do juiz Aluízio Pereira dos Santos. Além de Ryan, também é julgado Wellington da Silva Bernardo, acusado de ter ajudado no crime ao conduzir Ryan e outro suspeito, ainda não identificado, até o local da execução.

Ryan possui anotações criminais, incluindo outro homicídio e atos infracionais cometidos quando ainda era menor de idade. Já Wellington tem anotações por homicídio, receptação, tráfico de drogas, entre outros crimes, também desde a adolescência.

O resultado do julgamento deve ser divulgado ainda hoje.

