Dupla pega mais de 48 anos de prisão por execução na guerra do tráfico na Moreninha

Na noite de quarta-feira (14), o Tribunal do Júri de Campo Grande condenou Ryan Victório Alencar Silva e Wellington da Silva Bernardo, ambos de 23 anos, pela execução de Gabriel Jordão Silva, também de 23 anos.

O crime ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2023, por volta das 21h30, na Rua Baguari, no bairro Moreninha II. Segundo a investigação, o homicídio teria sido motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas na região.

Submetidos ao Conselho de Sentença, os réus foram condenados conforme decisão do juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Ryan recebeu pena definitiva de 19 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, além do pagamento de 20 dias-multa. Wellington foi condenado a 29 anos e 2 meses de reclusão por homicídio qualificado. A pena dele foi maior por ser reincidente e não ter direito a atenuantes como confissão ou menoridade.

A soma das penas ultrapassa 48 anos de prisão. Ambos devem cumprir pena em regime fechado e permanecerão presos durante eventual recurso. A medida segue entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme o Recurso Extraordinário 1.235.340/SC.

